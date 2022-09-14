Аналітики зафіксували найбільший з червня відтік коштів із криптофондів — Finance.ua
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Аналітики зафіксували найбільший з червня відтік коштів із криптофондів

Фондовий ринок
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Відтік коштів з криптовалютних інвестиційних продуктів з 3 по 9 вересня склав $63 млн проти $8,7 млн тижнем раніше (з поправкою на приплив у ведмежі біткойн-фонди в розмірі $17,9 млн). Такі оцінки навели аналітики CoinShares.
Аналітики зафіксували найбільший з червня відтік коштів із криптофондів
За останні п’ять тижнів сукупний обсяг виведення коштів із криптовалютних продуктів склав $99 млн.
Торговий оборот (~$1 млрд) виявився на 46% нижчим від середніх для цього року значень.
У традиційних біткойн-фондах спостерігався відтік у розмірі $13 млн (від’ємна динаміка зафіксована п’ятий тиждень поспіль). У структури, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, зафіксовано надходження коштів ($10,6 млн).
Відтік з Ethereum-фондів продовжився третій тиждень поспіль значно вищими темпами ($61,6 млн проти $2,1 млн тижнем раніше). Аналітики пов’язали це з побоюваннями інвесторів щодо можливих проблем наміченого на 15 вересня The Merge.
За продуктами на основі інших альткоїнів не було значних змін.
Аналітики зафіксували найбільший з червня відтік коштів із криптофондів
Нагадаємо, у Chainalysis допустили розбіжність цін першої та другої за капіталізацією криптовалют після The Merge. На думку аналітиків, стейкінг зробить Ethereum схожою на облігації чи біржові товари і, відповідно, може залучити інституційний капітал.
Раніше трейдер під псевдонімом filbfilb допустив падіння біткойна з поточних рівнів до $10 000-$11 000.
За матеріалами:
Forklog
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