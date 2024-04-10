Аналітики спрогнозували зростання Bitcoin до $85 000 — Finance.ua

Аналітики спрогнозували зростання Bitcoin до $85 000 10.04.2024, 01:01 — Криптовалюта

Аналітики спрогнозували зростання Bitcoin до $85 000

Флагманська криптовалюта нещодавно досягла нового історичного максимуму і з того часу намагається зробити це знову. За словами аналітиків, наступний рівень зростання ВТС знаходиться на позначці у $85 000.

майже 13 000 BTC на суму понад $926 млн перемістилися з бірж до гаманців інвесторів. Це ознака того, що власники BTC очікують подальшого зростання ціни. Ціна Bitcoin демонструє бичачі настрої, що виникають завдяки постійному накопиченню, яке створюють інвестори. Лише за минулий тиждень загальна пропозиція на всіх біржах знизилася з 812 000 BTC до 799 000 BTC. Це означає, щоЦе ознака того, що власники BTC очікують подальшого зростання ціни.

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На 3-денному графіку Bitcoin підтверджує патерн Вікоффа — концепцію технічного аналізу, яка визначає тенденції та потенційні розвороти на фінансових ринках. Він аналізує рух цін і обсягів, щоб розпізнати фази накопичення, розподілу або націнки.

Наразі ціна Bitcoin виходить з моделі опору, що вказує на те, що біткоїн продовжить зростання протягом наступних торгових сесій.

Хоча довгострокову мету досить важко визначити, враховуючи безпрецедентні, непідзвітні фактори, схоже, що короткостроковою метою для ціни Bitcoin буде $85 000. Це випливає з торгової моделі симетричного трикутника, яку BTC спостерігає на момент написання новини.

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