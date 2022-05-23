Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної криптовалюти до нуля — Finance.ua
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Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної криптовалюти до нуля

Вчора 18:31Фінтех і Картки
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Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної криптовалюти до нуляАналітики спрогнозували обвал курсу популярної криптовалюти до нуля, www.cripto-valuta.net
У міру розвитку корекції на крипторинку все частіше звучать похмурі прогнози про долю тих чи інших токенів. Цього разу агентство Finder виступило з попередженням, що ціна криптовалюти шиба-іну (SHIB) до 2030 року впаде до нуля.
Про це йдеться в опитуванні агентства, в якому взяли участь 36 фахівців із фінтеху.
Так, до кінця 2022 року Shiba Inu прогнозують ціну в $0,000018750 — це на 8,6% нижче за поточну ціну альткойну в $0,00001195.
Опитані експерти стверджують, що мемна криптовалюта продовжить «худнути» і становитиме $0,0000025 до закриття 2025 року та $0,000000325 до кінця 2030 року.
Як пояснили у Finder, смерть шиба-іну — це питання з розділу «коли», а не «якщо». Зазначається, що крипторинок проходить природний еволюційний шлях, а інвестори все частіше обирають проєкти, що несуть практичну корисність, або мають цінність, а не вкладаються в усе підряд, сподіваючись швидко розбагатіти.
З такою оцінкою погодився і викладач Технологічного університету Суінберна Дімітріос Салампасіс, який запевняє, що Shiba Inu зрештою знеціниться. За його словами, із глобальною корекцією фінансових ринків у мемних токенів не залишиться жодних маневрів для зростання.
За матеріалами: УНІАН
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