Аналітики радять бути готовими до просідання фінансового ринку — Finance.ua

Аналітики радять бути готовими до просідання фінансового ринку
Стратеги провідних компаній на Уолл-стріт попереджають інвесторів готуватися до можливого падіння акцій, адже високі оцінки ринку поєднуються з погіршенням економічних показників.
Morgan Stanley, Deutsche Bank та Evercore ISI прогнозують відкат індексу S&P 500 в найближчі тижні та місяці після різкого зростання з квітневих мінімумів до історичних максимумів. За прогнозами:
- Майк Вілсон (Morgan Stanley) очікує корекцію до 10% цього кварталу через тиск тарифів на споживачів і корпоративні баланси
- Джуліан Емануель (Evercore) прогнозує ще сильніше падіння — до 15%
- Команда Deutsche Bank вважає, що навіть невелике зниження буде своєчасним, адже акції перебувають у стані перегріву понад три місяці.
Потенційне падіння підкріплюють останні економічні дані: зростання інфляції, уповільнення зайнятості та споживчих витрат викликають занепокоєння щодо стану економіки США. Історично S&P 500 у серпні та вересні демонстрував найслабші результати, втрачаючи в середньому 0,7% на місяць.
Технічні індикатори, зокрема 14-денний індекс S&P 500, досягли високих рівнів, які сигналізують про перегрів ринку, а опціонні контракти на хеджування від падіння стали дорожчими, свідчачи про зростання побоювань трейдерів.
Проте стратеги наголошують, що короткострокові відкатні рухи не змінюють довгостроковий позитивний тренд. Емануель з Evercore радить залишатися інвестованими, особливо у компанії, що використовують технології штучного інтелекту.
Параг Татте з Deutsche Bank зазначає, що історично S&P 500 переживає невеликі відкатні спади кожні півтора-два місяці та більші — кожні три-чотири місяці, і часто це хороша нагода купувати.
