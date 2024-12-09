Аналітики прогнозують новий історичний максимум для Cardano — Finance.ua
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Аналітики прогнозують новий історичний максимум для Cardano

Криптовалюта
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Криптовалютні аналітики прогнозують, що токен Cardano ADA $1.17 може досягти нових рекордних висот попри тимчасовий спад до позначки нижче $1.20. Після зростання на 15% за останні сім днів, ADA залишається в центрі уваги криптовалютного ринку з перспективою на подальше підвищення ціни.
Хоча ADA наразі торгується у спадній зоні, прогнозується можливість відскоку з рівнів підтримки в діапазоні від $0.64 до $0.94. Це може стати вигідним моментом для інвесторів, які планують увійти на ринок. На малих часових інтервалах спостерігається потенціал для досягнення наступних цільових рівнів: $1.42, $1.72, $2.36, і навіть $2.95 в разі так званої «ейфоричної фази».
На момент написання новини курс ADA сягнув $1,19, ринкова капіталізація становить $41,82 млрд, а добові продажі сягнули $2,46 млрд.
Зростання домінування біткоїна впливає на ринок альткоїнів, зокрема Cardano. Проте ADA не втрачає позицій, а тимчасово торгується в бічному русі, що залишається частиною загальної стратегії.
Зазначається, що прорив позначки $1.25 може стати сигналом до підвищення. Більш значущим буде подолання рівня $1.32-$1.33, що відкриє шлях до нових цілей. Якщо ADA втримає поточну структуру ринку, наступними цільовими рівнями можуть стати $1.49 та $1.55.
За матеріалами:
УНН
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