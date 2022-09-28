Аналітики назвали рівні, між якими торгуватиметься Bitcoin — Finance.ua

Аналітики назвали рівні, між якими торгуватиметься Bitcoin Вчора 05:35 — Фінтех і Картки

Аналітики назвали рівні, між якими торгуватиметься Bitcoin

Експерти аналітичної компанії Glassnode вважають, що Bitcoin торгується нижче $20 000 через сильний тиск ФРС США і несприятливий макроекономічний клімат.

За словами співзасновників Glassnode Яна Хаппеля і Яна Аллеманна, жорстка позиція Федеральної резервної системи (ФРС) США нівелює всі важливі позитивні події в криптоіндустрії. У результаті біткоїн (BTC), стикаючись з підвищеним ризиком, зберігає ведмежий тренд.

Експерти Glassnode зазначають, що і грошово-кредитна політика, і регуляторна політика чинять на криптовалюти сильний тиск. На тлі несприятливої макроекономічної ситуації зростаючий обсяг BTC під час ведмежого тренду може передвіщати великі втрати для власників Bitcoin.

«Всякий раз, коли спотовий обсяг підтримує спадний тренд, він має тенденцію поширюватися на найближче майбутнє, і для розвороту потрібен значний тиск з боку покупців», — вважають Хаппель і Аллеманн.

Аналітики підкреслили, що трейдери і спекулянти демонструють ознаки недовіри до BTC. Відношення обсягу ринку ф’ючерсів до спотового ринку значно нижче одиниці, і після несподіваного підвищення ставки на 50 базисних пунктів у червні воно неухильно знижується.

«Виходячи з прогнозу голови ФРС Джерома Пауелла щодо наступного підвищення кредитної ставки на 75 базисних пунктів, попередніх заяв Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) і стану фінансової системи, біткоїн, ймовірно, продовжить торгуватися в діапазоні від $17 000 до $25 000», — прогнозують аналітики.

Керівники Glassnode звертають увагу, що хоча на спотовому ринку і зафіксовано зростання обсягу торгів, на ринку опціонів і ф’ючерсів спостерігається тиск з боку ведмедів.

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cryptomisto За матеріалами:

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