Аналітики JPMorgan назвали справедливу ціну Bitcoin — Finance.ua

Аналітики JPMorgan назвали справедливу ціну Bitcoin

Вчора 18:36 — Фінтех і Картки

Аналітики JPMorgan назвали справедливу ціну Bitcoin

$38 000, а криптовалюти обігнали нерухомість як один з кращих «альтернативних активів». Про це пише Справедлива ціна Bitcoin становить, а криптовалюти обігнали нерухомість як один з кращих «альтернативних активів». Про це пише Business Insider із посиланням на аналітиків фінансового холдингу JPMorgan.

На момент написання цифрове золото торгується близько $29 600. Названа фахівцями справедлива ціна на 28% вища за фактичну.

«Корекція криптовалютного ринку, що відбулася минулого місяця, більше схожа на капітуляцію в порівнянні з ситуацією в січні/лютому 2021 року. Надалі ми бачимо потенціал зростання для біткойну та криптовалютного ринку загалом», — йдеться у записці для клієнтів JPMorgan.

Аналітики холдингу, включаючи Ніколаоса Панігірцоглу, відзначили, що в ході корекції ринок цифрових активів постраждав сильніше за інші «альтернативні інвестиції» на кшталт нерухомості. На їхню думку, це свідчить про можливість зростання.

У лютому 2022 року Панігірцоглу вже заявляв, що справедлива ціна Bitcoin перебуває на відмітках близько $38 000. Тоді цифрове золото торгувалося близько $43 400.

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