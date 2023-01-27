Аналітики Game of Trades передбачили швидке зростання Bitcoin — Finance.ua

Аналітики Game of Trades передбачили швидке зростання Bitcoin Сьогодні 03:12 — Криптовалюта

Аналітики Game of Trades передбачили швидке зростання Bitcoin

Криптовалютні експерти компанії Game of Trades опублікували власний прогноз майбутнього Bitcoin.

За словами аналітиків, BTC досягне $ 46 100 раніше, ніж очікувалось.

Такий висновок експерти зробили на основі аналізу власних графіків та минулих цін ВТС.

Як вважають у Game of Trades, вже через декілька місяців Bitcoin торгуватиметься на рівні $46 000.

Спеціалісти Game of Trades виділили 6 ознак того, що флагманська криптовалюта продовжить зростати.

За словами аналітиків, усі показники 2023 року знаходяться на тому ж рівні, як під час ринкових циклів у 2015, 2018 та 2020 роках, після яких слідувало досягнення ВТС нових максимумів:

Оцінка тенденції накопичення. Великі криптокомпанії знаходяться в режимі глибокого накопичення з моменту краху FTX. Зона спокою BTC. Це міра співвідношення поточної ринкової капіталізації та річного значення спокою. Щоразу, коли показник спокою BTC перевищує його ринкову капіталізацію, вважається, що ринок повністю капітулював і готовий до відновлення. У 2022 році цей показник впав до найнижчого рівня. Резервний ризик BTC. Використовують для вимірювання довіри довгострокових власників до ціни BTC. Цей показник також впав до найнижчого рівня наприкінці 2022 року. Реалізована ціна BTC (RP) — це вартість всіх монет в обігу за ціною, за якою вони востаннє переміщалися. BTC торгувався нижче цього рівня з моменту краху FTX у листопаді та до 13 січня. Наразі вартість біткоїна вища RP, що є ще одним позитивним фактором. Z-оцінка MVRV дає уявлення про те, коли BTC недооцінений або переоцінений порівняно з його справедливою ціною. Коли цей показник нормалізується, це часто вважається кінцем ведмежого ринку, що і відбувається зараз. Мультиплікатор Пьюелла — індикатор, що вивчає основи прибутковості майнінгу та його вплив на ринкові цикли. Його низькі значення, як на цей час, вказують на тиск на майнерів та довгострокові можливості для купівлі.

Слова аналітиків Game of Trades підтверджує і графік «Bitcoin Rainbow», який вказує на те, що ріст флагмана ринку тільки розпочався. Наразі BTC знаходиться в зоні «Купівля» після попередньої консолідації в зоні «Вогневого розпродажу». Траєкторія відображає історичну тенденцію, яка востаннє спостерігалася в березні 2020 року.

noworries За матеріалами:

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