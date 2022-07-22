Аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара — Finance.ua

Аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара Вчора 12:00 — Валюта

НБУ встановив новий фіксований курс долара — 36,57 грн/$. Це на чверть вище курсу, який Нацбанк утримував з 24 лютого — 29,25 грн/$.

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«Війна триває вже майже пʼять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці, — йдеться у коментарі голови Нацбанку Кирила Шевченка, який наводить пресслужба регулятора. — Офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям».

«Питання курсу було одним з найбільш гострих для IT-компаній, — каже виконавчий директор асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк. — Це виважений крок з боку Нацбанку, він є певним компромісом, що знімає суттєву частину проблем для нашої індустрії як експортера».

Новий курс мотивуватиме експорт активніше продавати валютну виручку, розраховують у Нацбанку. Рівень 36,6 грн/$ влаштовує IT-сектор, зазначає Васюк. Втім, умов для того, щоб Нацбанк міг повернути гнучке курсоутворення поки немає, визнає він.

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«Ми очікували, що IT-компанії, які втрачали через різницю курсів будуть упродовж одного-двох місяців вирішувати, чи варто переорієнтовувати свої бізнес-моделі на роботу поза межами України, — розповідає Васюк. — Рішення НБУ прибирає такий ризик».

Рішення НБУ суттєво покращує ситуацію для ІТ-бізнесу, підтверджує співвласник Intellias та голова Асоціації IT Ukraine Віталій Седлер.

Зараз це хороший меседж для працівників ІТ-сектору, тепер в них буде менше бажання залишати Україну або приховувати доходи", — каже він. Що стосується введених НБУ обмежень на перерахування коштів за кордон та розрахунки, вони не критичні, — співвласник Intellias та голова Асоціації IT Ukraine Віталій Седлер.

Інший наслідок — більш високий фіксований курс робить менш вигідним імпортний бізнес, додає експерт CASE Ukraine та ексзаступник директора департамента фінстабільності НБУ Євген Дубогриз.

«Імпорт здорожчає, попит на валюту з боку імпортерів має знизитись, — очікує він. — Це зменшить тиск на резерви НБУ, відповідно вони будуть скорочуватися не такими швидкими темпами».

З іншого боку, це має негативно вплинути на інфляцію, адже імпортні товари стануть більш дорогими, зазначає заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса.

Васюк з IT Ukraine відзначає також рішення Нацбанку дозволити купівлю безготівкової валюти (у межах 50 000 грн на місяць та за умови подальшого розміщення на депозиті строком не менше 3 місяців).

«Незважаючи на обмеження, це знизить попит на готівковому ринку», — вважає він.

Інший наслідок — більш високий фіксований курс робить менш вигідним імпортний бізнес, додає експерт CASE Ukraine та ексзаступник директора департамента фінстабільності НБУ Євген Дубогриз. «Імпорт здорожчає, попит на валюту з боку імпортерів має знизитись, — очікує він. — Це зменшить тиск на резерви НБУ, відповідно вони будуть скорочуватися не такими швидкими темпами».

Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

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