Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000 — Finance.ua

Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000 Вчора 19:12 — Фінтех і Картки

Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000

Експерти криптовалютного ринку дали прогноз щодо ціни флагманської криптовалюти Bitcoin (BTC) на тиждень.

Вони відзначили: вартість віртуального активу може досягти цінової позначки $28 000 напередодні того, як представники Федеральної резервної системи проведуть чергове засідання.

Згідно з офіційними даними, члени ФРС зберуться разом 26 та 27 липня 2022 року. На заході обговорюватиметься питання щодо підвищення відсоткових ставок у зв’язку з зростаючим рівнем світової інфляції. Якщо представники організації ухвалять рішення підняти ставки на 0,75%, це станеться втретє за поточний рік.

На думку аналітиків, подібні заходи обов’язково торкнуться як традиційних, так і криптовалютних ринків. За їхніми словами, факт того, що Bitcoin та ефіріум відновили свої цінові рівні вище $22 000 і $1500, стало позитивним сигналом і викликало зацікавленність з боку галузевих експертів та трейдерів, які зберігають оптимізм.

Нагадаємо, ринкова капіталізація криптовалют зросла на 15% за тиждень — все завдяки оприлюдненню дати переходу Ethereum на «зелений» блокчейн.

Згідно з даними Cointelegraph Markets Pro і TradingView, після оприлюднення дати злиття ціна ефіріуму зросла на 38.5%. На момент написання новини ЕТН торгується за $1557. Разом з ростом вартості ефіру збільшилась і загальна капіталізація ринку, піднявшись на 15% та досягнувши поточної вартості $1,051 трильйона.

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noworries За матеріалами:

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