Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600 — Finance.ua

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Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600

Фінтех і Картки
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Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600
Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600
Криптоаналітик Бенджамін Коуен в інтерв’ю на Youtube-каналі Altcoin Daily розповів про те, який найгірший сценарій очікує на Ethereum з урахуванням макроекономічних факторів.
На його думку, актив може досягти нових мінімумів на поточному ведмежому ринку.
Аналітик вважає, що цифровий актив може втратити до 65% своєї вартості. Основні рівні, за якими стежить аналітик, знаходяться в діапазоні від $400 до $600. Найгірший сценарій для Ethereum залежатиме від того, наскільки серйозною виявиться потенційна рецесія.

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Експерт стверджує, що цифровий актив може втратити до 65% своєї вартості. Основні рівні, за якими стежить аналітик, знаходяться в діапазоні від $400 до $600. Найгірший сценарій для Ethereum залежатиме від того, наскільки серйозною виявиться потенційна рецесія.
За словами Коуен, ETH відстає від BTC приблизно на один цикл з точки зору волатильності. Перший ведмежий цикл Ethereum був у мінусі на 95%, Bitcoin — на 94%. У другому ведмежому циклі падіння Bitcoin становило близько 87%. Якщо Ethereum впаде на 87% від свого історичного максимуму (ATH), його ціна становитиме трохи менше $600.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
cryptomisto
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