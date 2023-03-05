Аналітик дав прогноз, яким буде курс долара в березні 2023 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітик дав прогноз, яким буде курс долара в березні 2023 року

Валюта
1
Курс долара в Україні у березні може знизитися приблизно на 10-20 копійок.
Як прогнозує керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій, істотного зниження курсу очікувати не варто.
Зазначається, що зараз на готівковому ринку спостерігається тенденція до невеликого зниження вартості валюти.
«Крім очевидних ризиків, наприклад, ескалації, є тиск на гривню, який фактично почався наприкінці минулого року через великий приплив гривні за рахунок бюджетних витрат, він поступово зменшується», — заявив Паращий.
Аналітики впевнені, що насамперед ситуація на валютному ринку залежить від подій на фронті. Звісно, суттєво покращити ситуацію здатні деокупація захоплених територій та інші успіхи ЗСУ.
😎 До речі, у Finance.ua 💗 з’явилася своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво та корисно для вашого гаманця. 👇

Приєднуйтесь до Instagram Finance.ua

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.