Аналітик дав прогноз, яким буде курс долара в березні 2023 року — Finance.ua

Аналітик дав прогноз, яким буде курс долара в березні 2023 року Сьогодні 09:38 — Валюта

Курс долара в Україні у березні може знизитися приблизно на 10-20 копійок.

Як прогнозує керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій, істотного зниження курсу очікувати не варто.

Зазначається, що зараз на готівковому ринку спостерігається тенденція до невеликого зниження вартості валюти.

«Крім очевидних ризиків, наприклад, ескалації, є тиск на гривню, який фактично почався наприкінці минулого року через великий приплив гривні за рахунок бюджетних витрат, він поступово зменшується», — заявив Паращий.

Аналітики впевнені, що насамперед ситуація на валютному ринку залежить від подій на фронті. Звісно, суттєво покращити ситуацію здатні деокупація захоплених територій та інші успіхи ЗСУ.

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