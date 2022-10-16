Аналітик Bloomberg деталізував прогноз ціни Bitcoin на $100 000 і назвав BTC найшвидшою «конячкою» в криптовалютній гонці — Finance.ua
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Аналітик Bloomberg деталізував прогноз ціни Bitcoin на $100 000 і назвав BTC найшвидшою «конячкою» в криптовалютній гонці

Особисті фінанси
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Старший аналітик Bloomberg вважає, що зростання ціни Bitcoin (BTC) до шестизначної позначки — це лише питання часу.
У новому інтерв’ю Даніелі Кембоун з Stansberry Research стратег Bloomberg по сировинним товарам Майк Макглоун заявив, що ціна Bitcoin в кінцевому підсумку досягне позначки в $100 000 через поєднання зростаючого прийняття і обмеженої пропозиції.
«Так що Bitcoin, я думаю, що це питання часу, [поки] він не досягне рівня в 100 000 доларів. І в якийсь момент він просто проскочить і вийде на цей бичачий ринок — можливо, в той же час, що і золото і казначейські облігації з точки зору ціни. Ключова річ зараз — це те, що його обвалюють», — заявив він.
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На думку Макглоуна, криптоактиви — це технології, що швидко розвиваються, розуміння яких приходить до все більшої кількості людей. Він додав, що BTC — «найшвидша конячка в перегонах».
«Це швидко прогресуюча технологія, від якої не можна відставати, і ви повинні бути її частиною...», — додав він.
Далі МакГлоун прогнозує, що король криптовалют з часом стане глобальною валютою нарівні з золотом.
«Ви повинні мати Bitcoin в одному кластері з золотом, тому що він стає глобальним цифровим забезпеченням», — заявляє експерт.

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Стратег також висловив свою думку щодо короткострокової ціни BTC, заявивши, що він очікує, що провідний цифровий актив незабаром досягне $20 000.
«Я вважаю, що Bitcoin будує фундамент в районі $19 000 — $20 000, як це було в районі $5 000 в 2018-19 роках. Він знизився до $3 000, і ось ми тут, на позначці $19 020. Ось що робить Bitcoin. Він падає тільки після того, як сильно зростає», — наголошує Макглоун
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За матеріалами:
УНІАН
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