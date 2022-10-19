Обсяг біткойнів на гаманцях ходлерів досяг п'ятирічного максимуму — Finance.ua
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Обсяг біткойнів на гаманцях ходлерів досяг п'ятирічного максимуму

Фінтех і Картки
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Загальний обсяг втрачених біткойнів, а також цифрового золота на гаманцях довгострокових криптоінвесторів досяг п’ятирічного максимуму (7554982,124 BTC).
Обсяг біткойнів на гаманцях ходлерів досяг п'ятирічного максимуму
Зростання значень метрики означає, що активна ринкова пропозиція біткойну зменшується. Це обіцяє оптимістичні перспективи ціни першої криптовалюти за умови зростаючого чи постійного попиту неї.
З іншого боку, аналітики QryptoQuant відзначили продовження ведмежого тренду.
За їхніми спостереженнями, інвестори, які купили біткойн після грудня 2020 року, зараз зазнають збитків. Отже, довгостроковий SOPR навряд чи відновить висхідний тренд найближчим часом.
Криптовалютний індекс страху та жадібності вже більше місяця незмінно вказує на вкрай тривожні настрої на ринку.
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За матеріалами:
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