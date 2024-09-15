Аналітична компанія заявила, що на BTC очікує «велике зростання» у 2025 році — Finance.ua

Аналітична компанія заявила, що на BTC очікує «велике зростання» у 2025 році Сьогодні 00:09 — Криптовалюта

Аналітична компанія заявила, що на BTC очікує «велике зростання» у 2025 році

Згідно з аналізом компанії IntoTheBlock, історичні тенденції біткоїну свідчать про можливе значне зростання криптовалюти у 2025 році.

Про це пише U.Today.

Коли очікувати на пік

За даними IntoTheBlock, історично середня тривалість періоду між зниженням курсу Bitcoin вдвічі та наступним піком становить близько 480 днів. Згідно з цією моделлю, наступний очікуваний пік припаде на літо 2025 року.

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Події халвінгу Bitcoin, що відбуваються раз на чотири роки, зменшують винагороду за видобуток нових блоків удвічі.



Останній халвінг Bitcoin стався 20 квітня 2024 при висоті блоку 840 000. Винагорода за блок BTC було знижено з 6,25 BTC до 3,125 BTC.

На це історично випливало значне зростання цін, оскільки скорочення пропозиції нових Bitcoin на ринку часто призводить до збільшення попиту.

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У поточному циклі ціна BTC знизилася майже на 12% порівняно з ціною на момент халвінгу в 63 900 доларів.

Хоча в короткостроковій перспективі таке зниження може здатися бентежним, воно не є безпрецедентним.

У минулих циклах також спостерігалися періоди консолідації чи незначного зниження, як ринок набирав обертів для значного ралі.

Поточна поведінка ринку говорить про період накопичення, коли інвестори, можливо, готуються до різкого зростання цін. На момент написання статті BTC впав на 0,26% за останні 24 години, до $54 398.

З початку місяця ціна Bitcoin впала на 8%, перевищивши середнє за десятиліття зниження на 5%. Однак за падінням у вересні часто йде зростання.

Bitcoin часто зростає у жовтні. З 2013 року середнє падіння BTC у вересні становило 5%, у жовтні він підріс у середньому на 22%, а у листопаді — на 46%.

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