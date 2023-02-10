АМКУ виявив незаконні обмеження на ринку електроенергії — Finance.ua

АМКУ виявив незаконні обмеження на ринку електроенергії
Антимонопольний комітет України 9 лютого надав компанії «Ютіліті Трейдінг» рекомендації щодо припинення порушень законодавства про функціонування ринку електричної енергії та антимонопольного законодавства.
Про це повідомляється на сайті АМКУ.
Порушення виявлено спільно з Нацкомісією з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Компанія встановлювала обмеження у двосторонніх договорах з постачальниками щодо продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед». При цьому в законодавстві не передбачено таких заборон.
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«Електропостачальники та ТОВ „Ютіліті Трейдінг“ (як трейдер) є або можуть бути потенційними горизонтальними конкурентами на ринку „на добу наперед“. Отже, договірні положення, що обмежують компаніям можливості виходу на ринок „на добу наперед“, можуть мати негативний вплив на конкуренцію», — кажуть в АМКУ.
Тому компанія отримала обов’язкові до виконання рекомендації, згідно з якими повинна припинити включати до умов двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії умови, що забороняють продаж е/е на ринку «на добу наперед».
Компанія має 30 календарних днів для розгляду зазначених рекомендацій АМКУ.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Антимонопольний комітет надав НКРЕКП рекомендації щодо термінів приведення договорів з передачі електроенергії у відповідність до вимог Кодексу системи передачі.
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