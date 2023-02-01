НКРЕКП оштрафувала вже 9 обленерго за відключення світла — Finance.ua
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НКРЕКП оштрафувала вже 9 обленерго за відключення світла

Фондовий ринок
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП) оштрафувала ще 4 обленерго за «недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії».
Про це свідчить відповідне рішення комісії 30 січня.
Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже 9 обленерго. Це майже половина всіх обленерго в країні.
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30 січня штраф накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.
Нагадаємо, з жовтня 2022 росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об’єктів.
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Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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