АМКУ розпочав чотири справи проти "Київоблгазу" — Finance.ua
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АМКУ розпочав чотири справи проти "Київоблгазу"

Казна та Політика
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АМКУ розпочав чотири справи проти "Київоблгазу"
АМКУ розпочав чотири справи проти "Київоблгазу"
Антимонопольний комітет почав чотири справи щодо АТ «Київоблгаз» через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що мова йде про зловживання монопольним становищем на ринку послуг з приєднання до газорозподільних систем.
До відділення комітету почали надходити скарги від громадян та юридичних осіб, що підприємство встановлювало додаткові вимоги у технічних умовах приєднання, не погоджувало проекти зовнішнього газопостачання (обґрунтовуючи відмову неповним пакетом документів).
А також визначало місце приєднання об’єктів газопостачання до мережі на значній відстані від них, не даючи можливості здійснити альтернативний розрахунок приєднання у ближчій точці.
Відділення виокремило у діях підприємства чотири ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та відкрило справи по кожній з них:
  • непогодження проектів зовнішнього газопостачання та, як наслідок, неприєднання об’єктів замовників до газорозподільних систем;
  • встановлення в технічних умовах приєднання до газорозподільної системи вимоги до замовника щодо встановлення єдиного вузла обліку природного газу для житлових будинків за його рахунок;
  • ненадання документів, необхідних для проведення гідравлічного розрахунку, встановлення економічно необґрунтованих цін на надання цієї послуги;
  • неподання компанією у встановлені відділенням АМКУ строки інформації, що була потрібна МТВ для розгляду заяви суб’єкта господарювання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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