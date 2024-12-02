АМКУ перевірить, чи законно підвищили ціни на яйця — Finance.ua

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АМКУ перевірить, чи законно підвищили ціни на яйця

Казна та Політика
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АМКУ перевірить, чи законно підвищили ціни на яйця
АМКУ перевірить, чи законно підвищили ціни на яйця
Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує, чому ціни на курячі яйця зросли з жовтня 2024 року.
Про це повідомили на офіційному порталі АМКУ.
Комітет зреагував на різке підвищення цін на яйця у жовтні 2024 року. Воно схоже на те, що було у вересні-жовтні 2022 року.
АМКУ запросив інформацію у тих, хто:
  • безпосередньо виробляє курячі яйця і формує первинну пропозицію на ринку;
  • продає товари, зокрема яйця;
  • виробляє комбікорми, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць.
Після опрацювання отриманої інформації комітет зробить висновки, чи були в діях учасників ринку ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
У найбільших українських супермаркетах станом на 28 листопада десяток яєць коштує від 70 до 85 гривень.
За матеріалами:
theБабель
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