АМКУ оштрафував порт «Чорноморськ» на 2 млн гривень — Finance.ua
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АМКУ оштрафував порт «Чорноморськ» на 2 млн гривень

Фондовий ринок
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Антимонопольний комітет України визнав дії державного підприємства «Морський торговельний порт „Чорноморськ“» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Підприємство звинувачено у зловживанні монопольним становищем на ринку стивідорних послуг.
За це порушення на підприємство накладено штраф у розмірі 2 мільйона гривень.
Про це інформує пресслужба АМКУ.
Комітет встановив, що ДП «Морський торговельний порт „Чорноморськ“» було єдиним суб’єктом господарювання, який надавав стивідорні послуги в цьому порту.
Підприємство здійснювало перевантаження, обслуговування та зберігання транспортних засобів на спеціалізованому паромному комплексі порту, що й зумовило його монопольне становище на ринку.

В чому звинувачують морський порт

У жовтні 2021 року державна компанія затвердила політику укладання договорів з основної діяльності, яка встановлювала вимоги та мінімальні критерії для контрагентів (експедиторів), що прагнули укласти з підприємством договір про надання послуг.
АМКУ виявив, що ці вимоги та критерії були дискримінаційними, оскільки позбавляли можливості експедиторів, які не відповідали встановленим критеріям, укласти договір із морським торговельним портом.
Таким чином, у разі відсутності договірних відносин з підприємством суб’єкти господарювання не могли б отримати доступ до стивідорних послуг на паромному комплексі порту.
Тому Антимонопольний комітет України визнав, що державне підприємство з 19 жовтня 2021 року по 24 лютого 2022 року займало домінуюче становище на ринку стивідорних послуг.
Цим самим перешкоджало існуванню значної конкуренції на ринку.
За матеріалами:
agroreview.com
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