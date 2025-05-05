АМКУ оштрафував майже на 600 тис гривень Одеський припортовий завод (причини) — Finance.ua
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АМКУ оштрафував майже на 600 тис гривень Одеський припортовий завод (причини)

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Антимонопольний комітет оштрафував АТ «Одеський припортовий завод» (Одеська область) на загальну суму 584 000 гривень.
Про це йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету.
У ньому сказано, що штраф накладено за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Зазначається, що ОПЗ не подав інформацію АМКУ на вимогу державного уповноваженого у встановлений ним строк та подав інформацію у неповному обсязі.
Як повідомляли Українські Новини, ОПЗ обрав ТОВ «Укрнафтогазбуріння» (Львів) переможцем тендеру на постачання 242,557 млн куб м природного газу до кінця 2024 року.
У вересні 2023 року ОПЗ просив Президента Володимира Зеленського сприяти запуску виробництва.
ОПЗ спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду, перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.
99,5667% акцій ОПЗ належать державі, ними управляє Фонд державного майна.
За матеріалами:
Українські Новини
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