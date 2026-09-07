АМКУ оштрафував компанії на майже 19 млн грн за змови під час торгів Сьогодні 07:37

3 вересня 2026 року Антимонопольний комітет України ухвалив два рішення щодо антиконкурентних узгоджених дій компаній під час участі в торгах. У першій справі йдеться про 15 процедур закупівель кам’яного вугілля та паливних пелетів, у другій про закупівлю труб для АТ «Укргазвидобування».

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Змова під час закупівлі вугілля та пелетів

Першим рішенням АМКУ визнав дії ТОВ «Західмаркет», ТОВ «Енерго Восток Антрацит», ПП «Нафтоагросервіс», ТОВ «Промтопресурс» та ТОВ «Ресурси Батьківщини» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Йдеться про антиконкурентні узгоджені дії, що стосувалися спотворення результатів 15 торгів.

Комітет встановив, що у 2023−2024 роках компанії брали участь у торгах щодо постачання кам’яного вугілля та паливних пелетів. Очікувана вартість цих закупівель становила понад 91 млн грн.

За вчинене порушення АМКУ оштрафував п’ять компаній загалом на 4 218 879 грн.

АМКУ виявив змову під час закупівлі труб

Другим рішенням Комітет визнав, що ТОВ «Торгова трубна компанія» та ТОВ «Нафтосервіс» вчинили змову під час участі в торгах на закупівлю труб.

Закупівлю у 2025 році проводило акціонерне товариство «Укргазвидобування». Її очікувана вартість становила 25 997 760 грн.

За це порушення АМКУ оштрафував дві компанії загалом на 14 451 057 грн.

Компанії позбавляються можливості брати участь у торгах

Під час розслідування обох справ Комітет встановив обставини, які у своїй сукупності свідчать про вчинення товариствами антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними. Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах.

Зазначені суб’єкти господарювання внесені до Зведених відомостей щодо спотворення результатів торгів.

Замовник має відмовити в участі у процедурі закупівлі компаніям, якщо суб’єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

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