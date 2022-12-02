АМКУ оштрафував дві компанії на понад 30 мільйонів за змову на торгах — Finance.ua
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АМКУ оштрафував дві компанії на понад 30 мільйонів за змову на торгах

Казна та Політика
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Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України оштрафувала на 30,134 млн грн ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал» і ТОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу «Іскра» за змову на торгах з продажу державного пакету акцій АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
"Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України визнала дії ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал» і ТОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу „Іскра“ порушенням Закону України „Про захист економічної конкуренції“ у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. За порушення законодавства на компанії накладено штрафи на загальну суму 30 133 600 грн», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час розгляду справи АМКУ встановив, що ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал» здобув перемогу не конкурентним шляхом, а завдяки тому, що попередньо узгодив умови участі в аукціоні з іншим його учасником — ТОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу «Іскра». Завдяки цьому конкуренцію між ними було усунуто.
Торги з продажу акцій проводило регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області у 2018 році. Тоді стартова ціна продажу складала 24 885 870,00 грн (без ПДВ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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