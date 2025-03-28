АМКУ оштрафував BlaBlaCar за несвоєчасне подання інформації на майже пів мільйона гривень — Finance.ua

АМКУ оштрафував BlaBlaCar за несвоєчасне подання інформації на майже пів мільйона гривень
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «І-Тревелс», що управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, на 424 486 гривень. Компанія не надала інформацію комітету на вимогу у встановлений строк, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
«АМКУ продовжує здійснювати контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку надання послуг спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з метою контролю АМКУ через заступника голови комітету, вимагав від ТОВ «І-Тревелс», що управляє онлайн-платформою BlaBlaCar, надати інформацію. Платформа доступна користувачам через веб-сайт, мобільну версію та застосунок.
Компанія мала 15 календарних днів для надання відповіді на запит, але не зробила цього вчасно.
На основі викладених фактів, Антимонопольний комітет визнав дії ТОВ «І-Тревелс» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а саме неподання інформації на вимогу АМКУ.
В комітеті зауважили, що товариство не заперечувало факту ненадання інформації, та пояснило це збоєм комунікації. До того ж надало запитувану інформацію в повному обсязі, що вплинуло на зменшення штрафу.
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