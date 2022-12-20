АМКУ наклав найбільший у 2022 році штраф за змову на тендерах — Finance.ua
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АМКУ наклав найбільший у 2022 році штраф за змову на тендерах

Казна та Політика
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Тимчасова адміністративна колегія АМКУ наклала найбільший штраф у 2022 році (92 млн грн) за змову під час публічних закупівель: йдеться про змову на тендері з реконструкції стадіону «Авангард» у Рівному у 2018 році.
Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Комітет визнав, що приватна виробничо-комерційна фірма «Фіалка» і ТОВ «Стиль-Декор» вдалися до антиконкурентних узгоджених дій під час участі у закупівлі: «Реконструкція стадіону „Авангард“ на вул. Замковій, 34 у м. Рівному».
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Замовником послуги було Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становила 202,3 млн грн (з ПДВ).
«Під час розгляду справи Комітетом було зібрано достатньо доказів для доведення факту порушення, а саме — що вказані суб’єкти господарювання узгоджували між собою поведінку під час участі у торгах, через що конкуренцію між ними було усунуто», — йдеться у повідомленні.
За змову на публічних закупівлях ПВКФ «Фіалка» і ТОВ «Стиль-Декор» оштрафовані на загальну суму 92 093 458 грн.
Таким чином, АМКУ наклав рекордний у 2022 році штраф за змову на публічній закупівлі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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