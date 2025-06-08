Скільки заробила Україна на ІТ-експорті у квітні — Finance.ua
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Скільки заробила Україна на ІТ-експорті у квітні

Казна та Політика
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Скільки заробила Україна на ІТ-експорті у квітні
Скільки заробила Україна на ІТ-експорті у квітні
У квітні обсяг ІТ-експорту з України становив $569 мільйонів, що на $24 млн (або майже на 4,4% більше), ніж у березні. Водночас торік у квітні показник українського ІТ-експорту був $545 мільйонів.
Про це стало відомо зі звіту НБУ.

Скільки приніс ІТ-експорт від початку року

Загальна сума IT-експорту за перші чотири місяці 2025 року — $2138 млн.
Це на $3 млн більше, ніж за той самий період 2024 року.
Скільки заробила Україна на ІТ-експорті у квітні
У квітні 2023 року ІТ-експорт приніс $539 млн. Найбільший квітневий виторг був у 2022-му — $578 млн.
На початку року IT-експорт опустився нижче позначки в $500 млн. До цього, впродовж всього 2024 року, він був вищим за цю суму.
Нагадаємо, кожен сьомий айтівець витрачає на пошук роботи понад шість місяців. Серед тих, хто шукав роботу за останній рік, знайшли її тільки 54,5%.
За даними Dou, пошук роботи для тих, хто тільки планує «увійти в ІТ» ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік.
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За матеріалами:
Dou
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