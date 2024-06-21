АМКУ дозволив «Укрнафті» керувати мережею АЗС «Татнєфть» — Finance.ua

АМКУ дозволив «Укрнафті» керувати мережею АЗС «Татнєфть» Сьогодні 11:29 — Фондовий ринок

АМКУ дозволив «Укрнафті» керувати мережею АЗС «Татнєфть»

Антимонопольний комітет дозволив ПАТ «Укрнафта» отримати понад 50% акцій компаній, пов’язаних із підсанкційним ПАТ «Татнєфть». Зокрема, в управління переходять 115 автозаправних станцій.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

У відомстві пояснили, що компанії були заарештовані в рамках кримінального провадження, пізніше — в липні — рішенням Шевченківського районного суду Києва передані в управління АРМА.

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«За ініціативи АРМА та Укрнафта АМКУ надав дозвіл на концентрацію для управління арештованими російськими АЗС ТОВ „Татнєфть-АЗС-Україна“. Відтепер ПАТ „Укрнафта“ матиме правові підстави для управління мережею АЗС ТОВ „Татнєфть-АЗС-Україна“. Загалом, окрім рухомого та нерухомого майна йдеться про 115 автозаправних станцій», — резюмували в Агентстві.

Раніше Голова АРМА Олена Дума розповідала про те, що після підписання договору, Укрнафта зобов’язується підвищити ефективність роботи АЗС, що збільшить надходження коштів до державного бюджету, а також забезпечить збереження активів.

АРМА, зі свого боку, контролюватиме ефективність управління цими активами

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