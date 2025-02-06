АМКУ дозволив «Київстару» придбати Uklon — Finance.ua
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АМКУ дозволив «Київстару» придбати Uklon

Фондовий ринок
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АМКУ дозволив «Київстару» придбати Uklon
АМКУ дозволив «Київстару» придбати Uklon
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору «Київстар» на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon.
Про це 6 лютого повідомив Антимонопольний комітет, пише Економічна правда.
Зазначається, що відповідне рішення стосується п’яти заявок на придбання, поданих до комітету 23 грудня 2024 року. Зокрема, мова йде про компанії: ТОВ «Тех Уклон», ТОВ «Уклон Корпорейт», ТОВ «Уклон Україна», Кіпрська Uklon LT.
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Окрім цього, «Київстар» отримав дозвіл через ТОВ «Уклон Корпорейт» на контроль над активами ТОВ «Уклон Україна», що займаються: райд-хейлінгом (послуги таксі), доставкою, онлайн-рекламою.
За оцінками Forbes Ukraine угода з поглинання Uklon може обійтись «Київстару» у 40−80 млн дол. Пізніше Scroll. media повідомило, що угода розраховуватиметься у діапазоні від 72 млн до 75 млн дол.
Нагадаємо, у грудні 2024 року Антимонопольний комітет отримав заявку на купівлю сервісу таксі Uklon від найбільшої телеком-компанії України «Київстар».
За матеріалами:
Економічна Правда
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