Американський уряд інвестував в аграрний сектор України $100 млн — Finance.ua

Американський уряд інвестував в аграрний сектор України $100 млн Сьогодні 20:21 — Банківські метали

З метою пом’якшення глобальної кризи продовольчої безпеки USAID вже вклало в український аграрний сектор $100 млн і прагне залучити ще $150 млн. інвестицій від інших донорів, приватного сектору та фондів, пише agropravda.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну сільське господарство було основою української економіки: на нього припадало майже 20% ВВП держави і понад 40% загальних надходжень від експорту. Війна серйозно вплинула на світові поставки продовольства і обмежила доступ українським фермерам до критично важливих ресурсів (насіння, добрива, фінансування та палива).

Щоб забезпечити стабільне постачання насіння українським фермерам для посіву в 2023 році і надалі, Corteva Agriscience збільшуватиме виробництво гібридного насіння кукурудзи та соняшнику в регіоні на 30% протягом наступних п’яти років.

Окрім Corteva в ініціативі USAID та у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України українському агросектору допомагають компанії Bayer, Grain Alliance, «Кернел», «Нібулон», Maersk, а також Світовий банк.

Завдяки проєкту USAID близько 29% зареєстрованих сільськогосподарських підприємств (а це понад 13 600 українських фермерів) отримали добрива, засоби захисту рослин, а також фінансову допомогу та доступ до новітніх агротехнологій, що сприятиме високій врожайності та розвитку української економіки.

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