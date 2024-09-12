Американський Lucid показав свого найдешевшого суперника Tesla — Finance.ua

Американський Lucid показав свого найдешевшого суперника Tesla Сьогодні 07:49 — Технології&Авто

Американський Lucid показав свого найдешевшого суперника Tesla

Американський автовиробник Lucid показав свою найдешевшу модель для суперництва з Tesla. Авжеж, це кросовер. І, звісно, електрокар. Власне, Lucid тільки EV і виробляє.

Новий кросовер Lucid показали на першому фото. Це тизер, яким компанія намагається підігріти інтерес до нової моделі. Імені у машини поки немає — принаймні його не називають. Деталі повідомляє Motor1.

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Електромобіль Lucid отримає базову позицію в лінійці і розташується нижче за моделі Air і Gravity. Орієнтовна ціна — менше ніж 50 000 доларів. Кросовер Tesla Model Y — очевидний суперник.

Lucid Gravity — поки що єдиний кросовер компанії

На першому фото показали не так багато. Хоча вже можна з упевненістю сказати, що новинка дизайном дуже відрізняється від Air і Gravity, які виконані в спільній стилістики.

Жодних характеристик не надали. Але зазначили, що завдяки власній технологічній експертизі хочуть запропонувати конкурентний запас ходу від меншого за розмірами та вагою батарейного блоку. Виробництво електрокросовера обіцяють розпочати у 2026 році.

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