Американський банк Capital One купує конкурента Discover за $35 млрд — Finance.ua

Американський банк Capital One купує конкурента Discover за $35 млрд Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Американський банк Capital One купує конкурента Discover за $35 млрд

Американський цифровий банк Capital One уклав угоду з одним із найбільших емітентів кредитних карток Discover Financial Services про його придбання в рамках операції з акціями на суму $35 млрд.

Банк прагне створити найбільшу американську компанію з випуску кредитних карток, пише Bloomberg.

Угода передбачає, що акціонери Discover отримають 1,0192 акції Capital One за кожну акцію Discover, що є премією у розмірі 26,6%, виходячи з ціни закриття Discover $110,49 на 16 лютого 2024 року.

За підсумками закриття акціонери Capital One володітимуть приблизно 60% акцій, а акціонерам Discover належатиме близько 40% обʼєднаної компанії.

Угоду планується закрити наприкінці 2024-го або на початку 2025 року після отримання схвалення регулюючих органів та акціонерів обох компаній. Вона може стати найбільшим злиттям у світі цьогоріч, перевершивши придбання компанією Synopsys, розробника програмного забезпечення Ansys Inc.

Capital One прагне створити найбільшу американську компанію з випуску кредитних карток, щоб на рівних конкурувати з гігантами Волл-стріт, такими як JPMorgan Chase.

Банки отримують великі прибутки від використання кредитних карток, щорічно стягуючи мільярди доларів у вигляді міжбанківської комісії. Ці комісії встановлюються компаніями, що випускають картки, та оплачуються продавцями, коли споживачі роблять у них покупки за допомогою цих карток.

Як власник мережі Discover Capital One зможе безпосередньо домовлятися з продавцями про комісійні збори та інші умови для операцій по картах, що проходять через її мережу, склавши серйозну конкуренцію Visa і Mastercard.

Capital One — американський банк, який пропонує широкий спектр фінансових продуктів та послуг, включаючи кредитні картки , депозитні рахунки, автокредити, іпотечні кредити та бізнес-банкінг.

Discover Financial Services — американська холдингова компанія з надання фінансових послуг. Є однією з найбільших компаній-емітентів кредитних карток у США та світі.

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