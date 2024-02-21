Американський банк Capital One купує конкурента Discover за $35 млрд — Finance.ua
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Американський банк Capital One купує конкурента Discover за $35 млрд

Фондовий ринок
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Американський банк Capital One купує конкурента Discover за $35 млрд
Американський банк Capital One купує конкурента Discover за $35 млрд
Американський цифровий банк Capital One уклав угоду з одним із найбільших емітентів кредитних карток Discover Financial Services про його придбання в рамках операції з акціями на суму $35 млрд.
Банк прагне створити найбільшу американську компанію з випуску кредитних карток, пише Bloomberg.
Угода передбачає, що акціонери Discover отримають 1,0192 акції Capital One за кожну акцію Discover, що є премією у розмірі 26,6%, виходячи з ціни закриття Discover $110,49 на 16 лютого 2024 року.
За підсумками закриття акціонери Capital One володітимуть приблизно 60% акцій, а акціонерам Discover належатиме близько 40% обʼєднаної компанії.
Угоду планується закрити наприкінці 2024-го або на початку 2025 року після отримання схвалення регулюючих органів та акціонерів обох компаній. Вона може стати найбільшим злиттям у світі цьогоріч, перевершивши придбання компанією Synopsys, розробника програмного забезпечення Ansys Inc.
Capital One прагне створити найбільшу американську компанію з випуску кредитних карток, щоб на рівних конкурувати з гігантами Волл-стріт, такими як JPMorgan Chase.
Банки отримують великі прибутки від використання кредитних карток, щорічно стягуючи мільярди доларів у вигляді міжбанківської комісії. Ці комісії встановлюються компаніями, що випускають картки, та оплачуються продавцями, коли споживачі роблять у них покупки за допомогою цих карток.
Як власник мережі Discover Capital One зможе безпосередньо домовлятися з продавцями про комісійні збори та інші умови для операцій по картах, що проходять через її мережу, склавши серйозну конкуренцію Visa і Mastercard.
Capital One — американський банк, який пропонує широкий спектр фінансових продуктів та послуг, включаючи кредитні картки, депозитні рахунки, автокредити, іпотечні кредити та бізнес-банкінг.
Discover Financial Services — американська холдингова компанія з надання фінансових послуг. Є однією з найбільших компаній-емітентів кредитних карток у США та світі.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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