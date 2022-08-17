Американські авіалінії закуплять до 20 надзвукових літаків Boom Supersonic — Finance.ua

Американські авіалінії закуплять до 20 надзвукових літаків Boom Supersonic Вчора 22:19 — Світ

Американські авіалінії закуплять до 20 надзвукових літаків Boom Supersonic

Американські авіалінії (American Airlines Group) уклали у вівторок угоду з авіавиробником Boom Supersonic про закупівлю до 20 надзвукових літаків.

Про це передає Reuters

Таким чином, портфель замовлень Boom становитиме до 130 повітряних суден (з урахуванням опціонів) вартістю близько 26 млрд доларів, сказав головний виконавчий директор Boom Блейк Шолл.

Торік придбати 15 літаків Boom Overture погодилася United Airlines Holdings Inc — за умови, що вони відповідатимуть певним вимогам безпеки, експлуатації та стійкості. Аналогічна умова була частиною угоди з американськими авіалініями.

Чотиримоторний літак Overture може долетіти з Маямі до Лондона трохи менше як за п’ять годин, скоротивши час польоту з дев’яти годин майже удвоє.

Зазначається, що перші пасажири зможуть скористатися такими подорожами у 2029 році.

Літаки Overture, розраховані на перевезення від 65 до 80 пасажирів, працюватимуть на екологічному авіаційному паливі або його суміші. Авіазавод, що у місті Ґрінсборо штату Північна Кароліна, випустить перші зразки у 2025 році, після чого розпочнуться випробувальні польоти.

Повернення до виробництва пасажирських надзвукових літаків відбувається майже через два десятиліття після того, як Concorde, на якому літали Air France і British Airways, був знятий з експлуатації після аварії і високих витрат на пальне та обслуговування.

Укрінформ За матеріалами:

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