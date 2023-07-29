Американська сім'я організувала схему з криптовалютними махінаціями на $6 мільйонів — Finance.ua
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Американська сім'я організувала схему з криптовалютними махінаціями на $6 мільйонів

Криптовалюта
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Американська сім'я організувала схему з криптовалютними махінаціями на $6 мільйонів
Американська сім'я організувала схему з криптовалютними махінаціями на $6 мільйонів
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) висунула звинувачення сімейній парі зі штату Теннессі в організації шахрайської інвестиційної криптовалютної схеми на $6 млн.
У період із липня 2022 до січня 2023 Майкл і Аманда Гріффіс керували пірамідою «Благословення бога через криптовалюту», яка налічувала понад 100 учасників. За даними слідства, подружжя використовувало власний бізнес з нерухомості, щоби залучати нових заможних жертв. Серед постраждалих були іпотечні брокери та колишні клієнти Гріффісів.
«Попри відсутність торгового або іншого відповідного досвіду, відповідачі успішно переконали понад 100 осіб відправити їм понад $6 млн для участі у шахрайському товарному пулі», — йдеться в заяві CFTC.
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Злочинці запевнили інвесторів, що їхні кошти використовуються для торгівлі ф’ючерсними контрактами на цифрові активи, однак жодної угоди так і не було проведено. Натомість пара зберігала $4 млн на особистих криптогаманцях, а ще понад $1 млн спрямувала на погашення боргів і купівлю предметів розкоші.
CFTC також висунула звинувачення подружжю за відмову зареєструватися у відомстві.
Комісія зажадала запровадити постійну судову заборону на участь у торговельних операціях проти Гріффісів. Однак регулятор зазначив, що відшкодування постраждалим може бути ускладнене через відсутність в обвинувачених необхідних коштів.
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