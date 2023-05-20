Американська мережа ресторанів планує замінити частину персоналу ШІ-чат-ботами — Finance.ua

Американська мережа ресторанів планує замінити частину персоналу ШІ-чат-ботами Сьогодні 05:42 — Технології&Авто

Американська мережа ресторанів планує замінити частину персоналу ШІ-чат-ботами

Після успішних попередніх випробувань Wendy’s, п’ята за величиною мережа ресторанів швидкого харчування в США, почне використовувати чат-бот зі штучним інтелектом для взаємодії з клієнтами.

Очікується, що відповіді робота будуть не відрізняються від реплік справжнього співробітника.

Wendy’s працювала з Google над інструментами машинного навчання та штучного інтелекту. Тепер компанія розширює це партнерство, щоб розпочати розгортання генеративної системи штучного інтелекту на основі великої мовної моделі — Large Language Model (LLM), побудованої на платформі штучного інтелекту Vertex. Ця платформа спеціально навчена, щоб взяти на себе обов’язки людей — приймати замовлення, розмовляти з клієнтами та відповідати на їхні запитання.

Компанії навчали систему під назвою FreshAI. Ця модель розуміє все меню, включаючи сленг для певних позицій, та здатна вести розмови, приймати індивідуальні замовлення та відповідати на запитання. FreshAI інтегрується із системами торгових точок компанії. Систему навчили дотримуватися правил персоналу, який обслуговує клієнтів в автомобілях. Багато гостей ресторану, ймовірно, навіть не зрозуміють, що розмовляють не з людиною.

Wendy’s почне з пілотної програми в Огайо у червні. Потім компанія сподівається розширити застосування штучного інтелекту. Представники Wendy’s кажуть, що ШІ дозволить співробітникам фокусуватися на приготуванні смачної їжі та побудові стосунків із постійними клієнтами.

У Wendy’s працює понад 14 500 співробітників у 7 000 точках у всьому світі, а річний дохід компанії наближається до $2 млрд. Майже 80% його клієнтів роблять замовлення з автомобіля, а не всередині ресторану.

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