Американська благодійна організація HIAS виплатить по 6600 гривень: хто може подати заявку — Finance.ua

Американська благодійна організація HIAS виплатить по 6600 гривень: хто може подати заявку Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Американська благодійна організація HIAS виплатить по 6600 гривень: хто може подати заявку

Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу постраждалим від війни жителям Київської та Харківської областей. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Кому доступна виплата

За даними пресслужби, звернутися по фінансову допомогу можуть люди, які втратили житло та засоби до існування внаслідок військових дій, а також вразливі родини ВПО із цих областей. Крім того, допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо.

Хто має право подати заявку:

Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів.

Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім’ї, засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення воєнних дій.

Читайте також У Польщі одразу два фонди припинили виплати українським біженцям: кого це стосувалося

Внутрішні переселенці або люди, які перемістилися понад 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5400 гривень на особу ( за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

мають двох або більше дітей,

є особи з інвалідністю.

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою).

є вагітні жінки та жінки з дітьми віком до 2 років.

мають людей похилого віку (55+ років) у родині.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.