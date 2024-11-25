Американці назвали найнебезпечніші автомобілі — Finance.ua

Американці назвали найнебезпечніші автомобілі Сьогодні 05:38 — Технології&Авто

Американці назвали найнебезпечніші автомобілі

Фахівці іSeeCаrs. соm проаналізували дані системи аналізу смертності (FARS) Національного управління безпеки дорожнього руху щодо автомобілів 2018—2022 модельного року, у яких загинув щонайменше один пасажир, щоб визначити найнебезпечніші транспортні засоби на дорогах США. Результати дослідження були опубліковані на сайті

Експерти визначили моделі, у яких рівень аварій зі смертельними наслідками принаймні вдвічі вищий, ніж у середньостатистичних автомобілів.

Так, Hyundai Venue, Chevy Corvette і Mitsubishi Mirage визнано трьома найнебезпечнішими авто за кількістю смертельних випадків на милю шляху.

Також до топ-10 антирейтингу потрапили: Porsche 911, Honda CR-V Hybrid, Tesla Model Y, Mitsubishi Mirage G4, Buick Encore, Kia Forte і Buick Envision.

Як повідомлялось, від січня по вересень в Україні внаслідок ДТП загинуло 2214 осіб та було травмовано 23 923 особи. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 10% - до 19 127 випадків.

MMR За матеріалами:

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