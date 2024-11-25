Американці назвали найнебезпечніші автомобілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Американці назвали найнебезпечніші автомобілі

Технології&Авто
19
Американці назвали найнебезпечніші автомобілі
Американці назвали найнебезпечніші автомобілі
Фахівці іSeeCаrs. соm проаналізували дані системи аналізу смертності (FARS) Національного управління безпеки дорожнього руху щодо автомобілів 2018—2022 модельного року, у яких загинув щонайменше один пасажир, щоб визначити найнебезпечніші транспортні засоби на дорогах США. Результати дослідження були опубліковані на сайті.
Експерти визначили моделі, у яких рівень аварій зі смертельними наслідками принаймні вдвічі вищий, ніж у середньостатистичних автомобілів.
Так, Hyundai Venue, Chevy Corvette і Mitsubishi Mirage визнано трьома найнебезпечнішими авто за кількістю смертельних випадків на милю шляху.
Також до топ-10 антирейтингу потрапили: Porsche 911, Honda CR-V Hybrid, Tesla Model Y, Mitsubishi Mirage G4, Buick Encore, Kia Forte і Buick Envision.
Як повідомлялось, від січня по вересень в Україні внаслідок ДТП загинуло 2214 осіб та було травмовано 23 923 особи. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 10% - до 19 127 випадків.

Замовляйте Зелену картку на Finance.ua за кілька кліків🚙

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.