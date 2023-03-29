Американці назвали найнадійніші сучасні кросовери (фото) — Finance.ua

Американці назвали найнадійніші сучасні кросовери (фото) Сьогодні 23:11 — Технології&Авто

Американські експерти проаналізували дані про поломки сучасних кросоверів і виділили найнадійніші моделі. Рейтинг опублікували на веб-сайті Consumer Reports.

Експерти брали до уваги лише ті кросовери, які зараз доступні на північноамериканському ринку. Усі представлені моделі мають мінімальну кількість поломок за останній рік експлуатації.

Найнадійніші сучасні кросовери:

Mazda CX-9

Великий семимісний кросовер Mazda CX-9 є одним із найекономічніших автомобілів у своєму класі. Експерти зазначили, що модель не вражає своєю динамікою, але має приємне керування.

Головною проблемою Mazda CX-9 залишається електроніка. Найчастіше з ладу виходять камери та датчики.

Lincoln Corsair

Lincoln Corsair заснований на тій самій платформі, що і Ford Escape. Він розкішніший, ніж соплатформенний кросовер.

Експерти заявили, що Lincoln Corsair має відмінну надійність. Незважаючи на це, у кросовера є проблеми з електронікою. Датчики, камери та інформаційно-розважальна система ламаються найчастіше.

Lexus GX

Великий розкішний позашляховик Lexus GX набрав дуже високий рейтинг надійності. Модель неекономічна, але може похвалитися високою якістю складання.

Єдина проблема, яку повідомляли власники — електроніка. Інформаційно-розважальна система є однією з причин занепокоєння.

Lexus NX Hybrid

Lexus NX Hybrid рідко страждає від поломок. Модель оснащується надійним 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном із турбонаддувом, який доповнений електромоторами.

У моделі немає істотних недоліків щодо надійності. Здебільшого власники стикалися з падінням потужності під час водіння.

Subaru Forester

Subaru Forester зарекомендував себе як економічний та практичний кросовер. Модель також має непогану надійність.

Власники Subaru Forester поділилися, що часто стикалися із проблемами, пов’язаними з електронікою. Найчастіше з ладу виходили датчики та камери авто.

Lincoln Nautilus

Lincoln Nautilus відрізняється своєю економічністю та низьким рівнем шуму. У цьому нагорода технологічного 2,7-літрового двигуна V6 з подвійним турбонаддувом.

Єдині проблеми, про які розповіли власники моделі, стосувалися лакофарбового покриття. Через це кузов згодом починає страждати від корозії.

Lexus RX Hybrid

Гібридна версія кросовера Lexus RX отримала найвищий бал за свою надійність. Під капотом встановлений 3,5-літровий атмосферний двигун V6, який працює у парі з трьома електромоторами.

Паливна система кросовера виходить з ладу найчастіше. У деяких випадках це призводить до зупинки двигуна.

Acura RDX

Acura RDX виявився економічним та швидким кросовером. Експерти також відзначили непогану керованість та складання авто.

У кросовера є деякі недоліки, які стосуються електроніки та трансмісії. Коробка передач інколи працює некоректно.

Lexus NX

Бензинова версія Lexus NX виявилася такою ж надійною, як і гібрид. Крім цього порадувала низька витрата пального.

Найпоширенішою проблемою моделі залишається не найкраще складання. Іноді кузовні деталі могли видавати неприємні звуки під час їзди.

Ford Escape Hybrid

Гібридний Ford Escape похвалили за непогані динамічні характеристики та економічність. Двигун може використовувати лише два циліндри з чотирьох для зниження витрати пального.

Головною проблемою автомобіля стало далеко не найкраще складання салону. Всередині погана шумоізоляція, а внутрішнє оздоблення часто ламається.

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