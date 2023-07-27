Американці допоможуть стягнути з рф $5 млрд за захоплене майно «Нафтогазу» в Криму — Finance.ua

Американці допоможуть стягнути з рф $5 млрд за захоплене майно «Нафтогазу» в Криму Сьогодні 11:46

Група «Нафтогаз» залучить послуги американської розслідувальної компанії K2 Integrity аби виконати рішення Гаазького трибуналу і стягнути з росії 5 млрд доларів компенсації за захопленне майно «Нафтогазу» у Криму.

«Команда K2 допоможе здійснити пошук російських комерційних активів, на основі якого ми плануватимемо подальшу стратегію примусового стягнення з росії компенсації. Вірю, що шлях, який ми проходимо, стане прикладом для інших компаній, постраждалих від російської агресії», — зауважив голова НАК «Нафтогаз України"Олексій Чернишов.

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію сплатити 5 млрд доларів компенсації за збитки та втрачене у 2014 році майно «Нафтогазу» в Криму.

Мова йде про дочірню компанію «Нафтогазу» — «Чорноморнафтогаз». Вона втратила основні активи (бурові платформи «Петро Годованець» і «Україна»), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Варто зазначити, що відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

УНІАН За матеріалами:

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