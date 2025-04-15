Buick представив гібридний мінівен з розкішним салоном (фото) — Finance.ua

Buick представив гібридний мінівен з розкішним салоном (фото) 15.04.2025, 01:14 — Фондовий ринок

Buick представив гібридний мінівен з розкішним салоном (фото)

Лінійка мінівенів Buick GL8 в Китаї налічує три моделі — GL8 Legacy, GL8 ES та GL8 Century. Середня модель GL8 ES торік піддалася масштабному рестайлінгу, ставши набагато сучаснішою і дорожчою. Тепер у гамі з’явився гібрид простіше і дешевше — Buick GL8 LS.

Фактично, це ще одна версія моделі GL8 ES, тобто другого покоління «вісімки». Але якщо торішній рестайлінг виявився дійсно великим, то у моделі GL8 LS обсяг змін значно скромніший. Бічні панелі кузова та скління залишилися від ES-версії, збережені традиційні ручки дверей, і навіть дзеркала залишилися незмінними.

Втім, Buick GL8 LS все ж таки знайшов нове обличчя у фірмовому стилі Pure з акулячим носом. Але якщо модель ES має дворівневу світлотехніку та основні матричні фари, то тут є єдині блоки простих світлодіодних фар. Хромований декор набагато скромніший, встановлені 18-дюймові колеса. За габаритними розмірами версії LS і ES повністю ідентичні: довжина — 5219 мм, ширина — 1878 мм, висота — 1807 мм.

Оновленому мінівену GL8 LS дістався колишній інтер’єр із новими елементами. Екрани залишилися роздільними (по 12,3 дюйми кожен), хоча селектор трансмісії все ж таки переїхав на рульову колонку. Buick GL8 LS доступний лише у семимісному виконанні з роздільними кріслами другого ряду, які мають електропривод, обігрів та вентиляцію.

Гібридна силова установка включає бензинову турбочетвірку на 1,5 літра (180 к.с., 250 Нм), двоступінчасту трансмісію та тяговий електромотор (218 к.с., 330 Нм). В основному мінівен пересувається на електротязі, але на високій швидкості ДВЗ може підключатися до передніх коліс. Пікова віддача системи — 397 к.с. та 580 Нм. Тягової батареї ємністю 24,4 кВт*год має вистачити на 138 км пробігу в електричному режимі.

Ціни на новинку у Китаї починаються з позначки у 41 тисячу доларів. Продажі мінівена повинні розпочатися до літа. До речі, на історичній батьківщині, у США, концерн GM ніколи не продавав мінівен марки Buick.

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