Buick представив гібридний мінівен з розкішним салоном (фото) — Finance.ua
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Buick представив гібридний мінівен з розкішним салоном (фото)

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Buick представив гібридний мінівен з розкішним салоном (фото)
Buick представив гібридний мінівен з розкішним салоном (фото)
Лінійка мінівенів Buick GL8 в Китаї налічує три моделі — GL8 Legacy, GL8 ES та GL8 Century. Середня модель GL8 ES торік піддалася масштабному рестайлінгу, ставши набагато сучаснішою і дорожчою. Тепер у гамі з’явився гібрид простіше і дешевше — Buick GL8 LS.
Фактично, це ще одна версія моделі GL8 ES, тобто другого покоління «вісімки». Але якщо торішній рестайлінг виявився дійсно великим, то у моделі GL8 LS обсяг змін значно скромніший. Бічні панелі кузова та скління залишилися від ES-версії, збережені традиційні ручки дверей, і навіть дзеркала залишилися незмінними.
Втім, Buick GL8 LS все ж таки знайшов нове обличчя у фірмовому стилі Pure з акулячим носом. Але якщо модель ES має дворівневу світлотехніку та основні матричні фари, то тут є єдині блоки простих світлодіодних фар. Хромований декор набагато скромніший, встановлені 18-дюймові колеса. За габаритними розмірами версії LS і ES повністю ідентичні: довжина — 5219 мм, ширина — 1878 мм, висота — 1807 мм.
Оновленому мінівену GL8 LS дістався колишній інтер’єр із новими елементами. Екрани залишилися роздільними (по 12,3 дюйми кожен), хоча селектор трансмісії все ж таки переїхав на рульову колонку. Buick GL8 LS доступний лише у семимісному виконанні з роздільними кріслами другого ряду, які мають електропривод, обігрів та вентиляцію.
Buick представив гібридний мінівен з розкішним салоном (фото)
Гібридна силова установка включає бензинову турбочетвірку на 1,5 літра (180 к.с., 250 Нм), двоступінчасту трансмісію та тяговий електромотор (218 к.с., 330 Нм). В основному мінівен пересувається на електротязі, але на високій швидкості ДВЗ може підключатися до передніх коліс. Пікова віддача системи — 397 к.с. та 580 Нм. Тягової батареї ємністю 24,4 кВт*год має вистачити на 138 км пробігу в електричному режимі.
Ціни на новинку у Китаї починаються з позначки у 41 тисячу доларів. Продажі мінівена повинні розпочатися до літа. До речі, на історичній батьківщині, у США, концерн GM ніколи не продавав мінівен марки Buick.
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За матеріалами:
Autogeek
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