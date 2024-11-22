Amazon зробить Alexa розумною без штучного інтелекту — Finance.ua
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Amazon зробить Alexa розумною без штучного інтелекту

Технології&Авто
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Amazon зробить Alexa розумною без штучного інтелекту
Amazon зробить Alexa розумною без штучного інтелекту
Amazon хоче зробити нову Alexa здатною виконувати деякі завдання замість користувача. З цією метою Amazon співпрацює з декількома компаніями.
Як повідомляє Business Insider, йдеться про налаштування виклику Uber, бронювання квитків на заходи через Ticketmaster і столиків в закладах через OpenTable, доставлення їжі через деякі сервіси тощо.
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Точний перелік партнерів і функцій, які вони допоможуть запустити, поки невідомий. Речник Amazon сказав, що будь-який процес розробки продукту містить ідеї, які не обов’язково відображають те, що буде після того, як продукт буде розгорнуто для клієнтів.
BI не повідомляє технічних деталей, але якщо Amazon співпрацює з компаніями, цілком можливо, що Alexa буде використовувати набагато більш перевірене рішення, ніж генеративний штучний інтелект — API.
За матеріалами:
НВ
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