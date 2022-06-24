Amazon запускає свого першого повністю автономного робота — Finance.ua

Amazon запускає свого першого повністю автономного робота 24.06.2022, 04:28 — Технології&Авто

Робот — маленький, зелений і схожий на автоматичний пилосос — переміщається в приміщеннях, піднімаючи транспортні засоби, що використовуються людьми для переміщення пакетів. Amazon каже, що робот буде розгорнутий у зонах обробки транспорту в центрах виконання та сортувальних центрах.

Amazon анонсувала свого «першого повністю автономного мобільного робота» під назвою Proteus.

Amazon стверджує, що робот може безпечно пересуватися навколо людей завдяки зеленому світлу, що світить перед ним. Коли людина стає на шляху світла, робот зупиняється.

Крім Proteus, Amazon анонсувала низку інших роботів. Серед них Cardinal, роботизована рука, яка «швидко вибере одну посилку з купи упаковок, підніме її, прочитає етикетку і точно помістить у візок GoCart, щоб надіслати посилку на наступний етап шляху».

Amazon «в даний час тестує прототип Cardinal для обробки посилок вагою до 50 фунтів», і компанія розраховує їх розгорнути наступного року.

Торговий гігант також заявив, що розгорне Amazon Robotics Identification (AR ID), сканування на основі штучного інтелекту, яке позбавить співробітників необхідності сканувати етикетки вручну за допомогою «унікальної системи камер, що працює зі швидкістю 120 кадрів на секунду».

Співробітники можуть вільно брати пакети обома руками, а не однією рукою, утримуючи сканер в іншій, або вони можуть переміщувати пакет для сканування вручну. Це створює природний рух, а технологія виконує свою роботу у фоновому режимі.

Впровадження цих роботів відбувається на тлі повідомлень про те, що Amazon щосили намагається знайти працівників у Сполучених Штатах.

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