Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів — Finance.ua
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Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів

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Amazon Web Services (AWS) надасть 52 українським стартапам 820 тисяч доларів у кредитах на використання своїх хмарних технологій.
Про це повідомляється у пресрелізі фонду Flyer One Ventures, який організував ініціативу.
У фонді зазначили, що таким чином AWS хоче допомогти українській технологічній індустрії пережити наслідки повномасштабної війни та стати більш помітними для міжнародних венчурних інвестицій.
Міжнародний венчурний фонд Flyer One Ventures допоміг дочірній компанії Amazon — парнеру ініціативи — обрати стартапи, а також виокремити 20 із них, які отримають більшу винагороду.
Обрані 20 компаній отримають по 25 тис. дол.; інші 32 — по 10 тис. дол.
Окрім користування хмарними технологіями, стартапи також зможуть поспілкуватися один на один з менторами з AWS.
Серед учасників ініціативи — компанії, які розробляють програмне забезпечення (25%), EdTech стартапи (15%), розробники мобільних додатків та фінтех стартапи (по 10%).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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