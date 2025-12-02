Amazon та Google об’єдналися, щоб запобігати інтернет-збоям 02.12.2025, 00:20 — Технології&Авто

Amazon Web Services (AWS) та Google Cloud представили спільно розроблене рішення для багатохмарного підключення, яке має спростити взаємодію між платформами. Компанії створили сервіс, що дозволяє клієнтам швидко встановлювати приватні канали між своїми середовищами. Партнерство усуває потребу в ручному налаштуванні складної мережевої інфраструктури та скорочує час підключення з тижнів до хвилин.

Компанії будують мультихмарне мережеве рішення на AWS Interconnect- multicloud та Google Cloud Cross-Cloud Interconnect. Нова архітектура дозволяє клієнтам встановлювати високу пропускну здатність приватного з’єднання практично миттєво.

Одночасно представили відкриту специфікацію мережевої сумісності, що має стати стандартом для інших постачальників. Такий підхід відкриє можливість масштабування системи та уніфікації багатохмарних інструментів.

«Інтеграція Salesforce Data 360 із ширшим ІТ-ландшафтом вимагає надійного приватного підключення. AWS Interconnect дозволяє нам встановлювати ці критично важливі мости до Google Cloud з такою ж легкістю, як і розгортання внутрішніх ресурсів AWS, використовуючи попередньо створені потужності та інструменти, які наші команди вже знають і люблять», — зазначив віцепрезидент з розробки програмного забезпечення компанії Salesforce Джим Острогнаї.

Раніше клієнти мали вручну налаштовувати фізичні компоненти, кабелі та обладнання, що могло відкладати підключення на тижні чи місяці. AWS запропонувала створити єдину специфікацію, яку могли б приймати інші хмарні провайдери, і розробила її разом із Google Cloud.

Компанії наголошують, що особливу увагу приділили надійності та безпеці нового інструменту. Використовується чотириетапне резервування на фізично дубльованих з’єднаннях і маршрутизаторах, а також активний моніторинг. Канали між Google Cloud та периферійними маршрутизаторами AWS захищені за допомогою шифрування MACsec, що підвищує стійкість до загроз.

«Ця співпраця між AWS та Google Cloud являє собою фундаментальний зсув у багатохмарному підключенні. Коли їм потрібне багатохмарне підключення, його можна активувати за лічені хвилини простим натисканням кнопки», — заявив віцепрезидент з мережевих послуг AWS Роберт Кеннеді. У Google Cloud додали, що нова модель підвищує операційну ефективність і спрощує управління даними та програмами у різних середовищах.

На думку партнерів, спільне рішення є важливим кроком до більш відкритої хмарної екосистеми. Вони відкрили специфікації API для впровадження третіми сторонами та заохочують інших провайдерів приєднуватися до ініціативи.

Лише за останній місяць відбулося три масштабні збої, які паралізували роботу Cloudflare, AWS та Microsoft Azure. Експерти наголосили, що причиною є критична залежність світових цифрових сервісів від невеликої кількості хмарних гігантів, що створює єдині точки відмови.

Ці інциденти підтверджують тенденцію до зростання ризиків, які впливають на бізнес, споживчі послуги та навіть національну безпеку. Фахівці закликають до системного розслідування кожного збою та обговорюють необхідність розділення великих технологічних компаній для зменшення концентрації інфраструктури.

