Amazon скасував комісію для українських підприємців: деталі — Finance.ua

Amazon скасував комісію для українських підприємців: деталі Вчора 11:19 — Особисті фінанси

Amazon скасував комісію для українських підприємців: деталі

Компанія Amazon на рік скасувала комісію для українських підприємців, які продають товари до ЄС та Великої Британії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше підприємці з кожного продажу мусили платити від 7 до 17% від ціни за певну категорію товару, з вересня 2022-го не потрібно буде сплачувати жодних відсотків з продажу.

Мінцифри разом з «Укрпоштою», агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine до того просили Amazon полегшити умови для українського бізнесу.

«Кілька місяців тому разом з „Укрпоштою“, агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine звернулися до Amazon, щоб компанія полегшила умови для українського бізнесу, який попри війну продовжує працювати, підтримуючи економіку країни. Як результат, Amazon відмінив реферальну комісію для українських підприємців терміном на 1 рік. Тобто повністю скасував комісію для українських підприємців, які продають до ЄС та Великобританії», — зазначив Федоров.

Читайте також Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів

За його словами, українські підприємці зможуть активніше масштабуватися на європейський та світовий ринок, знаходити там нових клієнтів.

«Це стане потужним поштовхом до популяризації України та нашого бізнесу за кордоном. Нові умови для українських підприємців — це перемога на економічному фронті», — підкреслив Федоров.

Він також подякував компанії за стійку та послідовну підтримку України.

«Amazon разом з Amazon Web Services надала нам потужності для зберігання бекапреєстрів, забезпечила підтримку на понад $35 млн та зрештою заслужено отримала Премію Миру від Президента Володимира Зеленського», — підсумував Федоров.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.