Amazon розвиває технологію, яка замінить рекрутерів — Finance.ua

Amazon розвиває технологію, яка замінить рекрутерів Сьогодні 07:12 — Технології&Авто

Amazon розвиває технологію, яка замінить рекрутерів

Компанія Amazon розробляє технологію штучного інтелекту Automated Applicant Evaluation.

Про це пише Work.ua з посиланням на Vox.

До рук журналістів потрапив внутрішній конфіденційний документ Amazon, зі змісту якого випливає, що компанія вже мінімум рік розробляє технологію, яка перебере на себе деякі функції HR-фахівців.

Automated Applicant Evaluation вже може визначити, які кандидати підходять для роботи більше і кого треба запросити на співбесіду. Для цього ШІ знаходить подібності в резюме тих, хто вже працює в компанії, і тих, хто відгукнувся на подібні вакансії.

Рекрутера з процесу найму на цьому етапі технологія виключає.

Стало відомо, що розробку вперше використали під час пошуку медичних представників у 2021 році. А потім вже застосовували для відбору найрізноманітніших фахівців.

Минулого місяця в компанії почалися масштабні скорочення, також працівники багатьох відділів, зокрема й рекрутери, отримали пропозицію про добровільне звільнення. В обмін на нього Amazon пропонувала працівникам тримісячну зарплату плюс тижневу зарплату за кожні шість місяців стажу в компанії.

Експерти з Vox у своїх публікаціях згадують глобальне прагнення Amazon до автоматизації та скорочення кількості найманих працівників. Automated Applicant Evaluation — один із засобів такої автоматизації, який може назавжди змінити роботу рекрутерів не лише в цій компанії, а й взагалі.

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