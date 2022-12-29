Amazon розвиває технологію, яка замінить рекрутерів — Finance.ua
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Amazon розвиває технологію, яка замінить рекрутерів

Технології&Авто
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Amazon розвиває технологію, яка замінить рекрутерів
Amazon розвиває технологію, яка замінить рекрутерів
Компанія Amazon розробляє технологію штучного інтелекту Automated Applicant Evaluation.
Про це пише Work.ua з посиланням на Vox.
До рук журналістів потрапив внутрішній конфіденційний документ Amazon, зі змісту якого випливає, що компанія вже мінімум рік розробляє технологію, яка перебере на себе деякі функції HR-фахівців.
Automated Applicant Evaluation вже може визначити, які кандидати підходять для роботи більше і кого треба запросити на співбесіду. Для цього ШІ знаходить подібності в резюме тих, хто вже працює в компанії, і тих, хто відгукнувся на подібні вакансії.
Рекрутера з процесу найму на цьому етапі технологія виключає.
Стало відомо, що розробку вперше використали під час пошуку медичних представників у 2021 році. А потім вже застосовували для відбору найрізноманітніших фахівців.
Минулого місяця в компанії почалися масштабні скорочення, також працівники багатьох відділів, зокрема й рекрутери, отримали пропозицію про добровільне звільнення. В обмін на нього Amazon пропонувала працівникам тримісячну зарплату плюс тижневу зарплату за кожні шість місяців стажу в компанії.
Експерти з Vox у своїх публікаціях згадують глобальне прагнення Amazon до автоматизації та скорочення кількості найманих працівників. Automated Applicant Evaluation — один із засобів такої автоматизації, який може назавжди змінити роботу рекрутерів не лише в цій компанії, а й взагалі.
За матеріалами:
Finance.ua
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