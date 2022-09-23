Amazon представив нові бюджетні планшети — Finance.ua

Amazon представив нові бюджетні планшети Вчора 02:04 — Технології&Авто

Amazon представив нові бюджетні планшети, Фото: cnbc.com

Американська компанія Amazon презентувала чотири нові моделі планшета Fire 8.

Про це повідомляє CNBC

Модель Fire HD 8 коштує 99 доларів США, Fire HD 8 Plus — 120 доларів, Fire HD 8 Kids і Fire HD 8 Kids Pro — 150 доларів.

Планшети Fire є дешевшою альтернативою iPad від Apple.

Усі чотири моделі вже доступні для попереднього замовлення, а поставки почнуться наступного місяця.

Фото: cnbc.com

Компанія заявляє, що нове покоління планшетів Fire 8 тонші, легші та швидші, ніж попередні версії.

Зазначається, що модель Fire HD 8 на 30% швидша за свого попередника. Планшет може працювати автономно впродовж 13 годин, що на годину довше, ніж у попереднього пристрою.

Він має USB-C зарядку, і, як і попередня версія, він буде повністю заряджений через п’ять годин. Amazon стрверджує, що Fire HD 8 вдвічі міцніший за iPad Mini під час випробувань на падіння.

Укрінформ За матеріалами:

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