Amazon представив нові бюджетні планшети — Finance.ua

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Amazon представив нові бюджетні планшети

Технології&Авто
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Amazon представив нові бюджетні планшети
Amazon представив нові бюджетні планшети, Фото: cnbc.com
Американська компанія Amazon презентувала чотири нові моделі планшета Fire 8.
Про це повідомляє CNBC.
Модель Fire HD 8 коштує 99 доларів США, Fire HD 8 Plus — 120 доларів, Fire HD 8 Kids і Fire HD 8 Kids Pro — 150 доларів.
Планшети Fire є дешевшою альтернативою iPad від Apple.
Усі чотири моделі вже доступні для попереднього замовлення, а поставки почнуться наступного місяця.
Фото: cnbc.com
Фото: cnbc.com
Компанія заявляє, що нове покоління планшетів Fire 8 тонші, легші та швидші, ніж попередні версії.
Зазначається, що модель Fire HD 8 на 30% швидша за свого попередника. Планшет може працювати автономно впродовж 13 годин, що на годину довше, ніж у попереднього пристрою.
Він має USB-C зарядку, і, як і попередня версія, він буде повністю заряджений через п’ять годин. Amazon стрверджує, що Fire HD 8 вдвічі міцніший за iPad Mini під час випробувань на падіння.
За матеріалами:
Укрінформ
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