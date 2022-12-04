Amazon планує збільшити штат хмарного підрозділу в 2023 році і продовжувати будівництво центрів обробки даних — Finance.ua
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Amazon планує збільшити штат хмарного підрозділу в 2023 році і продовжувати будівництво центрів обробки даних

Технології&Авто
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Amazon планує збільшити штат хмарного підрозділу в 2023 році і продовжувати будівництво центрів обробки даних
Amazon планує збільшити штат хмарного підрозділу в 2023 році і продовжувати будівництво центрів обробки даних
Хмарний підрозділ Amazon.com Inc. планує додати співробітників у наступному році та продовжити будівництво нових центрів обробки даних, що є ознакою того, що заморожування найму в інших підрозділах компанії не порушило інвестиційних планів її найприбутковішого бізнесу.
Про це пише Bloomberg.
Раніше цього місяця Amazon ввела обмеження на набір співробітників у корпоративних групах, призупинивши прийом на роботу, за винятком певних галузей або схвалення керівництва.
Водночас старший віцепрезидент компанії, який займається відділами продажу та маркетингу Amazon Web Services Метт Гарман сказав, що він очікує, що його організація і ширший бізнес AWS збільшать штат у 2023 році.
«Я припускаю, що наступного року ми справді збільшимо штат співробітників, — сказав Гарман у кулуарах конференції AWS re:Invent у Лас-Вегасі. — Наш бізнес, як і раніше, швидко зростає».
Продажі хмарного підрозділу Amazon, найбільшого постачальника орендованих сховищ даних та обчислювальної потужності, за три місяці, що закінчилися у вересні, склали $20,5 млрд, збільшившись на 27%.
Тим не менш, це найповільніше зростання в річному обчисленні з того часу, як в 2014 році Amazon почала підвищувати ефективність підрозділу, оскільки деякі компанії прагнули уповільнити свої витрати на технології або скоротити витрати, щоб пережити економічний спад.
За матеріалами:
Forbes.ua
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