Amazon інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернету — Finance.ua
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Amazon інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернету

Вчора 03:24Фондовий ринок
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Amazon інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернетуAmazon інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернету
Amazon.com Inc. інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернету, який має скласти конкуренцію проєкту Ілона Маска Starlink.
У вівторок Amazon повідомила, що уклала угоди з трьома аерокосмічними компаніями, які передбачають запуск 83 ракет-носіїв для виведення інтернет-супутників на навколоземну орбіту протягом п’яти років.
Угоди укладено з Arianespace, United Launch Alliance (ULA) та компанією засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.
Як повідомляє газета Financial Times, цих запусків буде достатньо для виведення на орбіту більшої частини першої групи в 3,236 тис. супутників, які мають стати основою проєкту Project Kuiper. У межах цього проєкту компанія має намір створити мережу супутникового високошвидкісного інтернету для звичайних користувачів, бізнесу та державних відомств.
Конкуруючий проєкт Starlink уже запустив понад 2 тис. супутників.
Amazon не розкрила фінансових деталей угод, проте заявила, що «інвестує мільярди доларів у межах трьох контрактів».
Джерело FT у компанії повідомило, що сума інвестицій становитиме щонайменше $10 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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