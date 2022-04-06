Amazon інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернету — Finance.ua

Amazon інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернету

Вчора 03:24 — Фондовий ринок

Amazon інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернету

Amazon.com Inc. інвестує мільярди доларів у проєкт з розвитку супутникового інтернету, який має скласти конкуренцію проєкту Ілона Маска Starlink.

У вівторок Amazon повідомила, що уклала угоди з трьома аерокосмічними компаніями, які передбачають запуск 83 ракет-носіїв для виведення інтернет-супутників на навколоземну орбіту протягом п’яти років.

Угоди укладено з Arianespace, United Launch Alliance (ULA) та компанією засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.

Як повідомляє газета Financial Times, цих запусків буде достатньо для виведення на орбіту більшої частини першої групи в 3,236 тис. супутників, які мають стати основою проєкту Project Kuiper. У межах цього проєкту компанія має намір створити мережу супутникового високошвидкісного інтернету для звичайних користувачів, бізнесу та державних відомств.

Конкуруючий проєкт Starlink уже запустив понад 2 тис. супутників.

Amazon не розкрила фінансових деталей угод, проте заявила, що «інвестує мільярди доларів у межах трьох контрактів».

Джерело FT у компанії повідомило, що сума інвестицій становитиме щонайменше $10 млрд.

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