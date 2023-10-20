Amazon хоче в 2024 році запустити доставку дронами у Великій Британії та Італії — Finance.ua

Amazon хоче в 2024 році запустити доставку дронами у Великій Британії та Італії Сьогодні 04:42 — Технології&Авто

Amazon хоче в 2024 році запустити доставку дронами у Великій Британії та Італії

Компанія Amazon планує у 2024 році розпочати доставку дронами у Великій Британії та Італії. Також вона має намір розширити цю послугу у США.

Про це повідомляє Engadget

Поки компанія не називає, в яких саме локаціях вона хоче виконувати таку доставку. Відповідне оголошення компанія готується зробити в наступні кілька місяців.

Але відомо, що поки йдеться про одне місце у Британії та ще одне в Італії. Для США нова локація буде третьою після запуску послуги в Каліфорнії та Техасі.

Читайте також Amazon представив оновлену версію голосового помічника Alexa

Водночас Amazon оголосила, що для доставки вона планує використовувати дрон MK30. Порівняно з попередніми дронами, ця модель легша, тихіша, менша та має вдвічі більший радіус дії. MK30 має покращену стійкість до високих та низьких температур і може працювати під час дрібного дощу. До того, дрон здатний ідентифікувати та обходити перешкоди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.