Alstom представила електропоїзд Coradia Stream для Люксембургу — Finance.ua
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Alstom представила електропоїзд Coradia Stream для Люксембургу

Технології&Авто
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Alstom продемонстрував частково двоповерховий електропоїзд Coradia Stream High Capacity для залізниць Люксембургу (CFL). Подія відбулася на виставці InnoTrans, повідомляє журнал Railway Supply з посиланням на zdmira.
Електропоїзд Coradia Stream розвиває швидкість до 200 км/год та обладнаний бортовими пристроями європейської системи управління рухом поїздів (ETCS) та автоведення ATO з рівнем автоматизації GoA2.
Alstom представила електропоїзд Coradia Stream для Люксембургу
Кінцеві вагони поїзда двоповерхові, а у складі поїзда може бути від трьох до шести вагонів.
Поїзди Coradia Stream High Capacity для CFL будуються за контрактом, підписаним у 2018 р. Загалом замовлено 34 поїзди вартістю близько 360 млн євро. Поїзди розраховані на експлуатацію у Люксембурзі, Бельгії та Франції.
За матеріалами:
Finance.ua
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