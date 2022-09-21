Alstom представила електропоїзд Coradia Stream для Люксембургу — Finance.ua

Alstom представила електропоїзд Coradia Stream для Люксембургу Вчора 22:09 — Технології&Авто

Alstom продемонстрував частково двоповерховий електропоїзд Coradia Stream High Capacity для залізниць Люксембургу (CFL). Подія відбулася на виставці InnoTrans, повідомляє журнал Railway Supply з посиланням на zdmira.

Електропоїзд Coradia Stream розвиває швидкість до 200 км/год та обладнаний бортовими пристроями європейської системи управління рухом поїздів (ETCS) та автоведення ATO з рівнем автоматизації GoA2.

Кінцеві вагони поїзда двоповерхові, а у складі поїзда може бути від трьох до шести вагонів.

Поїзди Coradia Stream High Capacity для CFL будуються за контрактом, підписаним у 2018 р. Загалом замовлено 34 поїзди вартістю близько 360 млн євро. Поїзди розраховані на експлуатацію у Люксембурзі, Бельгії та Франції.

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